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Общество

Касым-Жомарт Токаев наградил мужчину, спасшего заложницу в аэропорту Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил медалью мужчину, спасшего заложницу в аэропорту Алматы. Об этом сообщает Акорда.

СМИ
Фото СМИ. Муса Абдраим

Уточняется, что Муса Абдраим награжден медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Сам казахстанец рассказал журналистам, что оказался в аэропорту случайно — он провожал знакомых. По его словам, во время инцидента не было страшно за себя, переживал за девушку, что она может пострадать.

Муса Абдраим много лет назад занимался боксом, тайским боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами.

Стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта Алматы мужчина полгода назад совершил нападение на пассажирку городского автобуса за якобы слишком громкий разговор по телефону.

Департамент полиции Алматы подтвердил, что мужчина, который 7 марта взял в заложницы сотрудницу аэропорта, угрожая ножом, и человек, в ноябре 2024 года напавший в автобусе на девушку, которая, по его мнению, слишком громко разговаривала по телефону — один и тот же человек, 67-летний Машрапбек Баратов.

За инцидент в автобусе в ноябре 2024 года полиция возбудила уголовное дело в отношении Баратова. Мужчину поначалу водворили в ИВС, но затем суд отпустил его под домашний арест на время следствия.

В декабре 2024 года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы (пробации).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322159/
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