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Происшествия

Еще одного врача избили в Бишкеке. И опять в Нацгоспитале

В Бишкеке врач отделения оказания экстренной помощи Национального госпиталя подвергся нападению. Об этом в соцсетях написала председатель профсоюза медиков Бермет Барыктабасова.

На видео очевидцы инцидента уверяют, что нападавший сотрудник правоохранительных органов. В ГУВД Бишкека отрицают это.

«Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Первомайского района и начата доследственная проверка. Сотрудниками милиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц местонахождения участников инцидента. Лица, запечатленные на видео, не являются сотрудниками милиции. О подробностях сообщим позже», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале недели в Национальном госпитале в Бишкеке родственники пациента избили клинического ординатора КГМА. Инцидент приобрел широкий резонанс среди медицинского сообщества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336492/
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