Врача избили, а потом арестовали: профсоюз медиков требует справедливости

В Национальном госпитале в Бишкеке произошел резонансный инцидент с участием клинического ординатора КГМА. Об этом сообщила председатель Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова.

По ее словам, 9 июля в ЛОР-отделении молодой врач оказал экстренную помощь пациенту, у которого открылось сильное носовое кровотечение. Врач остановил кровь и начал сопровождать пациента в палату, попросив родственников не мешать. Но, по словам очевидцев, родственники — мать, отец, сестра и брат — начали вести себя агрессивно, напали на врача, порвали его медицинскую форму, а отец пациента ударил его головой в лоб.

Через 30 минут на место приехала полиция. Несмотря на то что именно медик стал жертвой нападения, его увезли в участок, провели освидетельствование, а позже доставили в больницу с диагнозом «сотрясение мозга».

Однако на этом все не закончилось. Уже на следующий день оперативники забрали врача из больничной палаты без согласования с лечащими врачами, снова отправили на повторное освидетельствование и повезли в суд. Там, по заявлению родственников, его обвинили в «нецензурной брани» и приговорили к трем суткам ареста.

Как отмечает Бермет Барыктабасова, врач не имел доступа к адвокату, а доказательства избиения с его стороны, в том числе видео, игнорируются. Между тем сам пациент чувствует себя хорошо, а состояние его улучшилось именно благодаря действиям пострадавшего ординатора.

Медперсонал отделения шокирован происходящим. Коллеги заявляют, что молодой врач — спокойный, уравновешенный, интеллигентный человек, не склонный к конфликтам. Его характеризуют как «самого воспитанного и скромного из курса».

«Мы имеем дело с вопиющим нарушением прав медицинского работника, который просто выполнял свои обязанности, — заявила Барыктабасова. — Насилие в отношении врачей становится системной проблемой, а чувство полной безнаказанности агрессоров угрожает не только безопасности медиков, но и всей системе здравоохранения».

По ее словам, коллеги пострадавшего готовят обращения к президенту, в Минздрав, спецпрокуратуру и ГКНБ. Врачи требуют справедливого расследования и привлечения к ответственности настоящих виновных.

Ранее в Нацгоспитале уже происходили похожие случаи: в прошлом году сотрудники одного из отделений угрожали массовым увольнением после нападения на коллег. Тогда дело ограничилось штрафом для родственников пациента в размере 30 тысяч сомов.

Профсоюз медиков настаивает на срочном пересмотре подхода к защите врачей и сотрудников государственных медицинских учреждений.