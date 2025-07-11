В городе Ош двух девочек столкнули в реку. Подозреваемый дал взятку милиции

В городе Оше правоохранители задержали 24-летнего М.Б. за дачу взятки милиционеру. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Установлено, что 24-летний М.Б. 5 июля в городе Оше, угрожая и шантажируя двум несовершеннолетним девушкам, отвел их на берег реки и столкнул в воду. Ниже по течению девушек спасли местные жители и передали медикам. Факт зарегистрирован в Ак-Бууринском отделе милиции УВД города Оша и начата доследственная проверка.

Правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в отделение, где во время допроса 24-летний М.Б. дал милиционеру 50 тысяч сомов для того, чтобы его не привлекали к ответственности. После передачи денег подозреваемого задержали и водворили под стражу на два месяца. Следствие продолжается.