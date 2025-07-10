Октябрьский райсуд Бишкека вынес решение о ликвидации «Апрель ТВ»

Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать «Апрель ТВ». Решение вынес судья Толонду Самаков.

Фото СМИ. Судья Толонду Самаков

В решении также предписано удалить или заблокировать все страницы редакции в социальных сетях.

На заседании выступили эксперты. Лингвист Таалайбек Абдыкожоев не нашел в материалах телеканала призывы к беспорядкам, насилию или вражде. Он отметил, что в работе журналистов имелись негативные оценки событий, однако в этом не усматриваются какие-либо нарушения закона.

Другой эксперт — Арсланбек Омурзаков также не обнаружил признаков экстремизма в материалах «Апрель ТВ».

Психолог Вероника Терехова выразила мнение о том, что некоторые зрители могут воспринимать сатирические материалы как достоверные. При этом она не представила суду пояснения, как нарушен закон сатирой.

Представители Министерства культуры проинформировали суд, что официальных предупреждений или обращений к редакции не направлялось и нарушений за каналом ранее не числилось, а органы прокуратуры не обращались в ведомство.

По словам адвоката Акмата Алагушева, в ходе слушаний прокуратура не смогла назвать конкретные нормы законодательства, которые якобы нарушили журналисты телеканала.

Несмотря на озвученные доводы, суд решил закрыть СМИ.

Ранее руководство телеканала «Апрель» сообщило о своем возможном закрытии, отметив, что редакция уходит отпуск, из которого может не вернуться. Это связано с тем, что 4 июля суд может вынести решение по иску прокуратуры о закрытии редакции и блокировке ее страниц в социальных сетях.

Напомним, в апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Было заявлено, что цель — «защита общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Тогда главный редактор канала Дмитрий Ложников, комментируя ситуацию, отметил, что редакция будет исполнять решение суда, каким бы оно ни было. При этом он напомнил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации.