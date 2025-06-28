Руководство телеканала «Апрель» сделало обращение перед своим закрытием

Руководство телеканала «Апрель» в соцсетях сделало обращение перед своим возможным закрытием.

Отмечается, что вслед за депутатами Жогорку Кенеша небольшой коллектив редакции тоже уходит в отпуск.

«А еще вероятно, что из этого отпуска мы не вернемся. 4 июля 2025 года, в следующую пятницу, Октябрьский районный суд вынесет решение по иску прокуратуры о закрытии нашей редакции и блокировке ее страниц в социальных сетях. Мы уже говорили, что решение суда мы исполним, каким бы оно ни было. С вероятностью 99 процентов это решение не в нашу пользу», — подчеркнули в телеканале.

Там заметили, что многие СМИ не только в Кыргызстане, но и по всему миру переживают фатальный кризис.

«Это объективный процесс, связанный с ростом авторитаризма. Пошатнулись даже такие, казалось бы, незыблемые титаны, как «Радио Свобода». Скорее всего, нам придется искать применение своим силам на новом поприще. Мы постараемся и там приносить пользу. На всякий случай заранее благодарим вас, наших читателей и зрителей, за годы поддержки, сочувствия, внимания, ваши лайки, репосты и комментарии, вашу критику и неравнодушие. Все это время именно вы давали нам силы двигаться дальше. В добрый путь...», — заключили в издании.

Напомним, в апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель» с целью «защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

