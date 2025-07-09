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Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова

У экс-главы Государственной налоговой службы Алтынбека Абдувапова выявили имущество на $55 миллионов. Об этом председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил на совещании с руководителями по городу Ош и одноименной области.

Он отметил, что чиновник проработал в налоговиком более 10 лет, собственного бизнеса не имеет.

«Но как он скопил $55 миллионов? Его подчиненные говорят, что давали ему взятку от $50 до $100 тысяч в месяц. Мы у него все конфискуем, он ответит и перед судом. Впредь Алтынбек будет одним из самых бедных людей. Не будет такого как раньше, чтобы дать денег суду, выйти на свободу и дальше кататься на джипе. Такие времена уже прошли», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов заключены под стражу 6 декабря 2024 года. Оба отстранены от должностей.

По информации ГКНБ, они подозреваются в причастности к коррупционным схемам, связанными с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН) и злоупотреблении должностными полномочиями.

5 декабря, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335756/
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