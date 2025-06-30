Дело Канышай Мамыркуловой: прокурор просит восемь лет лишения свободы

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривается дело журналистки Канышай Мамыркуловой.

Как сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова, прокурор попросил лишить журналистку свободы на восемь лет. В настоящее время в зале суда проходят прения сторон.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, журналистка распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.