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Происшествия

В селе Орто-Сай в пригороде Бишкека сгорел сарай с сеном

Сегодня поступила информация о возгорании сарая, расположенного на улице Иманалиева в селе Орто-Сай Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщает МЧС.

На тушение пожара в 12.50 направлены одно отделение пожарно-спасательной части № 28 Ленинского района и одно отделение пожарно-спасательной части № 5. В 13.28 распространение огня локализовано.

В результате пожара сгорели сарай площадью около 150 квадратных метров, 200 тюков сена и сухая трава. Также пламя перекинулось на жилой дом.

В настоящее время ведутся работы по полной ликвидации возгорания. Пострадавших нет.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334112/
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