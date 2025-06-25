В селе Орто-Сай в пригороде Бишкека сгорел сарай с сеном

Сегодня поступила информация о возгорании сарая, расположенного на улице Иманалиева в селе Орто-Сай Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщает МЧС.

На тушение пожара в 12.50 направлены одно отделение пожарно-спасательной части № 28 Ленинского района и одно отделение пожарно-спасательной части № 5. В 13.28 распространение огня локализовано.

В результате пожара сгорели сарай площадью около 150 квадратных метров, 200 тюков сена и сухая трава. Также пламя перекинулось на жилой дом.

В настоящее время ведутся работы по полной ликвидации возгорания. Пострадавших нет.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.