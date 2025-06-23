Обострение на Ближнем Востоке: Совбез ООН, Аракчи в Москве, рост цен на нефть

В ночь на 22 июня Вашингтон открыто вступил в конфликт Израиля с Ираном, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Ракетные удары Военно-воздушных сил США обострили ситуацию на Ближнем Востоке до предела.

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с ударами Соединенных Штатов по Ирану.

Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что «главным приоритетом Великобритании теперь должна быть поддержка деэскалации».

Фото Times of Israel. Последствия израильских ударов по иранскому ядерному объекту в Исфахане

«Мы давно дали понять, что у Ирана не должно быть ядерного оружия и его ядерная программа представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности», — сказала она и добавила, что одни только военные действия не могут привести к долгосрочному решению ядерной программы Ирана, и призвала все стороны вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси тоже выступил на Совбезе ООН, призвав стороны вернуться к дипломатии.

«Есть окно возможности, чтобы вернуться к диалогу и дипломатии», — сказал он и предостерег, что «если это окно закроется, насилие и разрушения могут достичь немыслимых уровней, а глобальный режим нераспространения потерпит крах».

Ранее Рафаэль Гросси проинформировал о ситуации вокруг иранских ядерных объектов, атакованных США:

Объекту в Исфахане, который ранее подвергался израильским атакам, нанесен «значительный дополнительный ущерб», повреждения получили другие здания, кроме того, повреждены входы в подземные туннели.

Объект в Натанзе, ранее также серьезно поврежденный после ударов Израиля, атакован с применением проникающих боеприпасов.

По объекту в Фордо нанесен прямой удар, но оценить ущерб внутри залов обогащения урана пока невозможно из-за их подземного расположения.

За пределами объектов, по данным иранских регулирующих органов, повышения уровня радиации не зафиксировано.

Нам нужно как можно скорее вернуться за стол переговоров. Необходимо допустить инспекторов МАГАТЭ обратно. Мы готовы сыграть свою незаменимую роль в этом процессе. Мы ведем диалог и с Ираном, и с США.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву для встреч с высшим руководством России. Основная цель визита — обсуждение последствий американо-израильских военных действий против Ирана, а также других ключевых региональных и мировых проблем. Окончательное решение должен принять Совет безопасности Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на Press TV.

Парламент Ирана выдал кабмину мандат на закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение еще не принято.

Тем временем мониторинговые службы сообщают, что некоторые корабли, маршрут которых построен через Ормузский пролив, начали разворачиваться обратно после того, как парламент Ирана одобрил решение о закрытии пролива.

Ормузский пролив — один из важнейших стратегических транспортных коридоров в мире, через который проходит значительная часть всего мирового морского экспорта нефти. Он соединяет Персидский залив с Оманским для выхода в Индийский океан. Расстояние между Оманом и Ираном в самом узком месте пролива составляет 54 километра.

Госдеп на фоне ударов по Ирану порекомендовал американцам быть осторожными за рубежом, поясняя, что «существует вероятность демонстраций против граждан и интересов США».

Стоимость нефти Brent выросла на 5,7 процента, до $81,4 за баррель, сообщает Bloomberg. Последний раз цена на этот бенчмарк превышала $80 за баррель в конце января.

Американский президент, ранее заявлявший, что речи не идет о смене режима в Тегеране, написал очередной пост в своей соцсети Truth Social.

«Использовать термин «смена режима» политически некорректно. Но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим (make Iran great again), то почему бы не сменить режим? MIGA!» — написал Дональд Трамп.

Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по складам с ракетами, пусковым установкам, РЛС в Керманшахе и Хамедане на западе Ирана. Около 20 истребителей ВВС сбросили 30 боеприпасов на военные объекты в Иране.

В свою очередь Агентство по атомной энергии Ирана заявляет, что ядерные объекты быстро восстанавливаются и работы будут продолжены с увеличением мощности. Информацию опубликовало агентство Reuters.