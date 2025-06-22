На данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране на фоне ударов США. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Центр ядерной безопасности Ирана также заявил, что утечек радиоактивных материалов за пределы ядерных объектов, подвергшихся атаке США, не зафиксировано, указав на заранее принятые меры.

На фоне эскалации министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран после атаки США на его ядерные объекты оставляет за собой «все возможности» для самозащиты. По его словам, США, являясь постоянным членом Совбеза ООН, «совершили грубое нарушение» Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, атаковав мирные ядерные объекты Ирана.

«События, произошедшие сегодня утром, возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением», — написал он в соцсети X.

«В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ при самообороне, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа», — подчеркнул официальный представитель Тегерана.

Ранее стало известно, что Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.