Эскалация напряженности: коротко и просто о конфликте между Ираном и Израилем

Фото АР. Ракетная атака

В последние дни внимание всего мира приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и Иран вступили в острую фазу конфликта. Стороны делают заявления, которые вызывают тревогу. Мир на пороге третьей мировой войны, считают некоторые эксперты.

В материале 24.kg коротко и доступно о причинах эскалации напряженности между двумя странами.

Причина атаки: версия Тель-Авива

Ракетные удары, нанесенные Израилем по Ирану в ночь на 13 июня, стали самыми крупными за всю историю противостояния с Тегераном.

Политологи солидарны во мнении, что ущерб оказался самым крупным со времен ирано-израильской войны 1980-х годов.

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ЦАХАЛ атаковал около ста целей — это объекты военной инфраструктуры и ядерной программы Ирана.

В Израиле также заявили, что ликвидировали армейскую верхушку и лидеров Корпуса стражей исламской революции, а также девять иранских ученых физиков-ядерщиков.

В результате атак был нанесен удар по одной из самых крупнейших фабрик по обогащению урана в Натанзе.

Официальный Тель-Авив заявил, что Иран подошел к порогу создания ядерного оружия и поэтому бездействовать нельзя, потому что это ставит под угрозу само существование Государства Израиль.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, обращаясь к нации, заявил, что сейчас у Ирана достаточно высокообогащенного урана для производства девяти ядерных бомб.

Он утверждает, что Тегеран мог бы изготовить их в течение ближайших нескольких месяцев.

Чего боится Израиль

Власти Израиля предупредили, что «операция будет длиться столько, сколько потребуется».

Почему они боятся появления ядерного оружия у Ирана? Потому что Иран на официальном уровне провозглашает своей целью уничтожение Израиля — это официальная политика Тегерана.

Территория этого государства по сравнению с территорией Ирана гораздо меньше. Как и численность населения.

Фото СМИ. Последствия ракетных ударов Израиля

Несмотря на то что Израиль располагает более современными технологиями и научными достижениями, а также весьма профессиональной армией, выиграть войну в случае ее объявления Тегераном — задача более чем сложная. Потому что, по оценке военных экспертов, несмотря на перечисленные плюсы, боевые возможности обеих стран вполне сопоставимы.

К тому же у Тегерана гораздо выше мобилизационные возможности — численность населения Ирана больше израильской почти в девять раз.

Получается, Тель-Авив пошел на опережение, чтобы лишить противника возможности обзавестись более чем увесистым козырем — ядерным оружием.

Многие лидеры других стран, в том числе держав, уверены, что сам Израиль также владеет ядерным арсеналом, хотя публично не признает этого факта.

Если Иран получит ядерное оружие, то Израиль лишится возможности «ядерного шантажа». И повторимся, для такой маленькой и территориально, и по численности населения страны достаточно одного ядерного удара Тегерана, чтобы государство оказалось на грани исчезновения. Очевидно, что Тель-Авив не может этого допустить.

США, хата которых не с краю

Белый дом тоже не заинтересован в появлении ядерного арсенала у Тегерана.

Во-первых, Израиль — стратегический партнер США. Последние брали на себя обязательства защищать это государство.

Во-вторых, наличие ядерного оружия у Ирана раскрутит маховик очередной гонки вооружений, теперь на Ближнем Востоке. Ведь нельзя исключать, что, например, Египет или Саудовская Аравия не захотят обеспечить себя таким внушительным арсеналом для гарантий своей безопасности.

Зачем Ирану ядерное оружие

Для Тегерана создание ядерного оружия это, скорее всего, вопрос выживания в беспокойном регионе. Но приоритетом все-таки остается не победа над Израилем, а вопрос сохранения верхушкой власти собственного режима.

После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в 1979 году, Иран из светского государства фактически преобразовался в страну радикального ислама. Здесь президент — лишь вторая по значимости политическая фигура. Высшей властью является аятолла. Пехлеви, кстати, поддерживал достаточно дружественные отношения с Израилем.

Сейчас в Иране действует уникальная смешанная модель правления — с большой властью духовенства и одновременно выборным президентом, и сильным влиянием парламента. При этом предпосылок для отречения от исламской революции и изменения политической системы, например упразднения института духовного лидера, нет и это маловероятно в ближайшее время.

К тому же официальный Тегеран хорошо усвоил уроки Муамара Кадаффи или Садама Хусейна, отказавшихся в свое время от создания ядерного потенциала. Что в итоге? Оба были свергнуты.

Вряд ли аятолла или находящийся в его прямом подчинении Корпус стражей исламской революции желают такой же участи.

Что такое ядерная сделка

В 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия заключили с Исламской Республикой Иран так называемую ядерную сделку. Согласно договоренностям, Тегеран обещал существенно ограничить свою программу обогащения урана и взял на себя обязательства не обогащать уран выше уровня 3,67 процента. Этого достаточно для работы ядерного реактора, но не хватит для создания ядерного оружия.

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Иран также взял на себя обязательства не иметь более 300 килограммов обогащенного урана в течение ближайших 15 лет и пообещал демонтировать имеющиеся современные центрифуги для его использования.

Тегеран допустил специалистов МАГАТЭ на свои ядерные производства с целью инспекций.

После того как Иран пошел на уступки, США, Евросоюз и ООН сняли часть санкций, разблокировали миллиарды долларов его резервов и позволили торговать нефтью.

Эту сделку приветствовали многие политики и мировые лидеры. Кроме Дональда Трампа. Еще в 2016 году он подверг ядерную сделку жесткой критике.

Вернувшись в Белый дом на свой второй президентский срок, Дональд Трамп фактически разорвал ее.

Глава Белого дома выступает против того, чтобы Иран вообще сохранял возможность обогащать уран.

Он недоволен и сроками ядерной сделки, потому что считает, что после 2030 года Тегеран достаточно быстро создаст ядерное оружие.

Чего хочет Дональд Трамп

Израиль ожидаемо поддержал президента США в этом вопросе. Дональд Трамп хочет перезаключить ядерную сделку на более жестких для Тегерана условиях.

Например, полностью запретить Ирану обогащение урана. Он пообещал снять все санкции против этой страны только после выполнения этого условия.

Иран в ответ просит Вашингтон оставить ему возможность обогащать уран на уровне 3,67 процента. Также он просит о предварительном снятии санкций. Очевидно, что стороны с таким подходом к решению вопроса не скоро достигнут консенсуса.

Выводы делайте сами

Обсуждение Вашингтона и Тегерана корректировки ядерной сделки зашли в тупик. На этом фоне и произошла атака Израиля на Иран.

США заверяют, что не участвовали в этом нападении, что это решение исключительно самого Тель-Аивиа.

В Иране этому не верят, полагая, что такие масштабы ракетных ударов маловероятны без согласования с Белым домом.

Однако Дональд Трамп наверняка был проинформирован Израилем о запланированной атаке заранее. Ведь заблаговременно сотрудников американской дипломатической миссии вывезли из резиденции в Ираке. А также разрешили семьям дипломатов покинуть другие страны Ближнего Востока.

К тому же Тегеран предупреждал, что в случае атаки Израиля по ядерным объектам Иран будет отвечать ответными ракетными ударами по американским военным объектам, расположенным в ближневосточном регионе.

Вряд ли Соединенные Штаты желают развязать новую войну, но поощряя Израиль, Дональд Трамп очевидно полагает, что сможет принудить Тегеран к подписанию новой ядерной сделки. На условиях Белого дома.