Каракурт укусил ребенка: главврач прокомментировал жалобы родительницы

В Бишкеке ребенка укусил каракурт («черная вдова»). По словам матери мальчика, врачи Третьей детской больницы ребенку с укусом каракурта не оказали должную помощь. Об этом она написала в соцсетях.

После укуса паука родительница обратилась в приемное отделение Третьей детской больницы в 2.40- 3.00. Мальчика сначала направили в хирургию, вкололи «Димедрол» и «Дексаметазон», перенаправили к педиатру, где у него диагностировали аллергическую реакцию, и положили в отделение краткосрочного пребывания.

«До 7.30 никто не осматривал его, несмотря на ухудшение состояния. Только после моих настойчивых просьб дежурный педиатр в сонном состоянии осмотрел ногу и снова ушел. Потом мы добились прихода хирурга, который также проявил безразличие и холодное отношение. После пересменки нас «футболили» между отделениями. В реанимации вкололи «Но-шпу», затем отправили обратно. Лишь в 13.30 нас перевели в урологическое отделение», — сообщила мама мальчика.

Она сказала, что из-за криков от боли в 16.00 ребенку дали сильное обезболивающее, после которого он успокоился. Но утром у него возобновились боли.

«В урологии не было элементарных условий: ни судна, ни утки, их мы еле нашли в другом отделении, градусник я искала сама. После моих настойчивых обращений пришел заведующий урологическим отделением Бакыт Орузбаев, который начал разговаривать в грубой форме», — отметила женщина.

По ее словам, врач требовал мальчика встать и ходить, несмотря на указания других врачей соблюдать постельный режим, дабы не спровоцировать распространение яда.

После долгих разбирательств ребенка перевели в 4-ю горбольницу.

«Мой ребенок страдал, а вокруг были безразличие, равнодушие и грубое отношение медперсонала», — заключила родительница.

24.kg обратилось за комментарием к главному врачу Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Акылбеку Маманову. По его словам, врачи действовали по протоколу. Необходимо было установить, какой это был укус, и наблюдать за состоянием мальчика.

«Изначально не было понятно, кто укусил ребенка. Его осмотрели дежурные врачи, педиатры, потом был у хирурга. Его обезболивали. В понедельник утром мальчика перевели в урологию. Когда дали сильнодействующее обезболивающее, ребенок уснул. Мы вызвали скорую помощь, проконсультировались с токсикологами», — сообщил главврач.

Он добавил, что врачи не грубили матери ребенка, а заведующий урологическим отделением Бакыт Орузбаев является опытным врачом и не мог позволить себе неподобающего поведения. Главврач потребовал с каждого объяснительную, чтобы провести расследование и разобраться в ситуации.

Акылбек Маманов заметил, что в больницу в сутки обращаются тысячи пациентов и врачи всем оказывают помощь одинаково. При поступлении жалоб, по его словам, тщательно разбирается каждый случай.