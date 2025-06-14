18:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена

Израиль заявил об убийстве девяти ведущих иранских ученых-ядерщиков. Армия обороны Израиля сообщила, что ключевые ученые и эксперты, которые занимались развитием ядерной программы, ликвидированы.

«Лица, которые были ликвидированы, сыграли ключевую роль в прогрессе на пути к ядерному оружию. Их ликвидация представляет собой значительный удар по способности иранского режима приобретать оружие массового поражения», — говорится в пресс-релизе армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ привел имена и фамилии убитых ученых:

  • Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Мохаммад Махди Техранши — физик;
  • Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
  • Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
  • Амир Хассан Фахахи — физик;
  • Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;
  • Мансур Асгари — физик;
  • Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.

В сообщении говорится, что они сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия. Их убийство, как отметили в армии Израиля, стало возможным благодаря точным разведенным, собранными израильской разведкой.  

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332736/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
Все иранские переговорщики по ядерной сделке с США были убиты — Дональд Трамп
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран
Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Израиль
Израиль заявил о ликвидации более 20 иранских генералов, включая руководство КСИ
Удары Израиля по Ирану. Кыргызстан призвал стороны к максимальной сдержанности
Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате удара Израиля по Ирану
Кыргызстанцев просят соблюдать меры безопасности в Иране. Телефоны горячих линий
Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Опять трясет. В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение Опять трясет. В Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение
Вице-спикер и&nbsp;депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения
&laquo;Смотрящий&raquo; по&nbsp;Москве кыргызстанец задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;Бишкек «Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Бизнес
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
14 июня, суббота
18:06
Доход Трампа за 2024 год составил более $600 миллионов Доход Трампа за 2024 год составил более $600 миллионов...
17:32
Ушел из жизни судья и заслуженный юрист Кыргызстана Латип Жумабаев
17:04
Субботний рейд: мэр Оша проинспектировал город
16:51
Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена
16:49
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов