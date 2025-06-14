Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена

Израиль заявил об убийстве девяти ведущих иранских ученых-ядерщиков. Армия обороны Израиля сообщила, что ключевые ученые и эксперты, которые занимались развитием ядерной программы, ликвидированы.

«Лица, которые были ликвидированы, сыграли ключевую роль в прогрессе на пути к ядерному оружию. Их ликвидация представляет собой значительный удар по способности иранского режима приобретать оружие массового поражения», — говорится в пресс-релизе армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ привел имена и фамилии убитых ученых:

Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;

Мохаммад Махди Техранши — физик;

Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;

Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;

Амир Хассан Фахахи — физик;

Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;

Мансур Асгари — физик;

Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;

Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.

В сообщении говорится, что они сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия. Их убийство, как отметили в армии Израиля, стало возможным благодаря точным разведенным, собранными израильской разведкой.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».