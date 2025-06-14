10:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран

В связи с обострением ситуации между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно призывает граждан, находящихся на территории Ирана, соблюдать меры личной безопасности и проявлять повышенную осторожность.

Внешнеполитическое ведомство КР рекомендует избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за сообщениями местных властей и официальной информацией посольства в Иране, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также поддерживать связь с родственниками и информировать их о своем местонахождении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или при необходимости получения консульской помощи просим незамедлительно связаться по нижеследующим телефонам горячей линии посольства КР в Иране: +989352505226; +9821228303-54 и МИД КР: +996999312002.

Ранее МИД КР призвал кыргызстанцев, находящихся в Израиле, также соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332699/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Израиль заявил о ликвидации более 20 иранских генералов, включая руководство КСИ
Удары Израиля по Ирану. Кыргызстан призвал стороны к максимальной сдержанности
Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате удара Израиля по Ирану
Кыргызстанцев просят соблюдать меры безопасности в Иране. Телефоны горячих линий
Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран
Глава Корпуса стражей исламской революции погиб после удара Израиля по Ирану
Иран объявил чрезвычайное положение по всей стране: Израиль нанес ракетный удар
ЕАЭС и Иран запустили полноформатную зону свободной торговли
Иран предлагает создать консорциум для обогащения урана на инвестиции США
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Опять трясет. В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение Опять трясет. В Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение
Вице-спикер и&nbsp;депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения
&laquo;Смотрящий&raquo; по&nbsp;Москве кыргызстанец задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;Бишкек «Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
14 июня, суббота
10:31
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран
10:31
Акыйкатчи помогла гражданам с инвалидностью получить паспорта
10:02
Обострение на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
10:00
Центры крови и «Яндекс Go» поддержат доноров
09:39
В Оше пройдет карьерный форум, который поможет школьникам в выборе профессии
13 июня, пятница
23:42
В WhatsApp появятся созданные искусственным интеллектом пересказы переписок
22:58
Лига вызова Азии по футболу. Стали известны соперники команд из Кыргызстана
22:37
В Бишкеке Садыр Жапаров принял участие в открытии спорткомплекса «Алга»