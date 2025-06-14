Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Иран

В связи с обострением ситуации между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно призывает граждан, находящихся на территории Ирана, соблюдать меры личной безопасности и проявлять повышенную осторожность.

Внешнеполитическое ведомство КР рекомендует избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за сообщениями местных властей и официальной информацией посольства в Иране, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также поддерживать связь с родственниками и информировать их о своем местонахождении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или при необходимости получения консульской помощи просим незамедлительно связаться по нижеследующим телефонам горячей линии посольства КР в Иране: +989352505226; +9821228303-54 и МИД КР: +996999312002.

Ранее МИД КР призвал кыргызстанцев, находящихся в Израиле, также соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».