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Общество

Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Израиль

В связи обострением ситуации между Израилем и Ираном МИД Кыргызстана рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в эти страны до полной стабилизации обстановки. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, гражданам Кыргызстана, находящимся в Израиле, настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность и соблюдать меры безопасности.

«В случае экстренной необходимости граждане могут обратиться в посольство КР в Турции: +905456896800; почетное консульство Кыргызстана в Израиле: +972544426498 и МИД: +996999312002», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332672/
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