Избиение женщины в Узгене. Супруга задержали через две недели

В Узгенском районе Ошской области задержали мужчину, подозреваемого в истязании супруги. Об этом сообщили в областной милиции.

По ее данным, задержанного водворили в ИВС.

Напомним, избитая мужем 37-летняя женщина пожаловалась на бездействие милиции. На кадрах, опубликованных в соцсетях, пострадавшая обвинила следователя в том, что последняя получила деньги от ее супруга, поэтому расследование дела не движется с места. Следователь опровергла обвинения, заявив, что она передаст дело другому сотруднику.

Комментируя происшествие, в УВД Ошской области 24.kg рассказали, что потерпевшая поступила в больницу с различными травмами 20 мая. Ей назначили судебно-медицинскую экспертизу и выдали охранный ордер. В следственную службу доставили 42-летнего мужа женщины, допросили, но не стали задерживать. 29 мая потерпевшая написала заявление по факту семейного насилия и попросила принять меры.

10 июня в отношении супруга возбудили уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР. В милиции отметили, что в ближайшее время материалы, собранные по результатам расследования, будут направлены в суд для дачи юридической оценки.