Избитая мужем женщина пожаловалась на бездействие милиции в Ошской области

Избитая мужем женщина в Узгенском районе Ошской области пожаловалась на бездействие милиции. Видео опубликовали в соцсетях.

Пострадавшей выдавали охранный ордер, но это ее не спасло от семейного насилия.

Комментируя происшествие, в областной милиции 24.kg рассказали, что 20 мая из территориальной больницы поступила информации о госпитализации 37-летней жительницы Торт-Кольского айыльного аймака с телесными повреждениями. Факт зарегистрирован и начата доследственная проверка. Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу и выдали охранный ордер.

Вскоре в следственную службу доставили 42-летнего супруга женщины и допросили. Как отмечается, во время доследственной проверки пострадавшая отказалась писать заявление. Но 29 мая она все-таки написала его и попросила принять меры.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, установлено, что потерпевшая З.К. получила легкие телесные повреждения, повлекшие за собой расстройство здоровья. По факту в отношении супруга А.Ш. возбуждено уголовное дело по статье 138 (истязание) УК КР и начато следствие.

В УВД Ошской области отметили, что женщина ранее, 31 мая 2023-го, также обращалась с заявлением и указывала, что ее супруг не дает ей покоя и выражается нецензурной бранью.

«Позже выяснилось, что заявительница не прошла назначенную судебно-медицинскую экспертизу и ей отказали в возбуждении уголовного дела. Но выдали охранный ордер», — сообщили в милиции.

Женщина с супругом воспитывают двоих детей.

Несмотря на то что пострадавшая написала заявление по факту семейного насилия две недели назад и возбуждено уголовное дело, супруга еще не задерживали. На кадрах, опубликованных в соцсетях, женщина обвиняет следователя в том, что она получила деньги от ее супруга, поэтому расследование дела не движется с места.

Следователь опровергает обвинения и говорит, что она передаст дело другому сотруднику.

В УВД подчеркивают, что информация отдельных пользователей социальных сетей о том, что сотрудники милиции не рассматривают дело по заявлению потерпевшей, не соответствует действительности и призвали граждан не распространять ложную информацию.