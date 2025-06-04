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Происшествия

Женщине сломали нос и кости лица. Пострадавшей предоставили бесплатного адвоката

Пострадавшей от домашнего насилия 38-летней К.У. государство предоставило бесплатного адвоката. Об этом 24.kg сообщили в службе юридической помощи при Министерстве юстиции.

Дело находится на стадии следствия.

«Наш юрист оказывает необходимую правовую поддержку и представляет интересы пострадавшей на всех этапах расследования. Служба юридической помощи продолжит оказывать правовую помощь К.У. в рамках действующего законодательства, чтобы гарантировать соблюдение ее прав и привлечение виновного к ответственности», — отметили в службе.

Напомним, омбудсмен Джамиля Джаманбаева заявила, что взяла под личный контроль дело пострадавшей женщины от семейного насилия. Отмечается, что 38-летняя К.У. подверглась жестокому избиению со стороны сожителя в марте этого года. Во время встречи с акыйкатчи она рассказала, что до сих пор проходит лечение, ей предстоит повторная операция в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя.

Пострадавшая сказала, что после избиения, которое произошло 8 марта, она два дня пролежала дома одна без помощи. Только через два дня она смогла позвонить подруге, которая вызвала ей скорую помощь.

В УВД Ленинского района заявили, что к ним поступила информация из одной из столичных больниц о поступлении женщины с признаками побоев. В ходе разбирательства установлено, что гражданка К.У. обратилась за медицинской помощью после избиения своим сожителем Э.Т. Инцидент произошел в ночь на 9 марта, примерно в 2.00, в квартире, расположенной на улице Турусбекова. Со слов пострадавшей, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения на почве ревности.

«Факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе, назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако уже 11 марта К.У. подала заявление о примирении сторон и отказалась от экспертизы, пояснив, что не имеет претензий к сожителю. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Но 20 мая К.У. вновь обратилась в милицию с заявлением в отношении бывшего сожителя. По ее словам, в связи с продолжающимися проблемами со здоровьем и необходимостью дополнительного лечения она просит привлечь мужчину к ответственности. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. 28-летний Э.Т. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331540/
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