09:24
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Происшествия

Мужчина сломал нос и кости лица сожительнице. Подробности от милиции

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы. 

Напомним, что накануне, 22 мая, омбудсмен Джамиля Джаманбаева заявила, что взяла под личный контроль дело пострадавшей женщины от семейного насилия. Отмечается, что 38-летняя К.У. подверглась жестокому избиению со стороны сожителя в марте этого года. Во время встречи с акыйкатчи она рассказала, что до сих пор проходит лечение, ей предстоит повторная операция в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя.

Пострадавшая сказала, что после избиения, которое произошло 8 марта, она два дня пролежала дома одна без помощи. Только через два дня она смогла позвонить подруге, которая вызвала ей скорую помощь.

В милиции рассказали, что 9 марта в УВД Ленинского района поступила информация из одной из столичных больниц о поступлении женщины с признаками побоев. В ходе разбирательства установлено, что гражданка К.У. обратилась за медицинской помощью после избиения своим сожителем Э.Т. Инцидент произошел в ночь на 9 марта, примерно в 2.00, в квартире, расположенной на улице Турусбекова. Со слов пострадавшей, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения на почве ревности.

«Факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе, назначена судебно-медицинская экспертиза. Однако уже 11 марта К.У. подала заявление о примирении сторон и отказалась от экспертизы, пояснив, что не имеет претензий к сожителю. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Но 20 мая К.У. вновь обратилась в милицию с заявлением в отношении бывшего сожителя. По ее словам, в связи с продолжающимися проблемами со здоровьем и необходимостью дополнительного лечения она просит привлечь мужчину к ответственности. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. 28-летний Э.Т. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330100/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Момент дачи взятки милиционеру попал на видео
Был информатором Кольбаева. Подробности задержания экс-главы Федерации кок бору
За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее сотрясение мозга
Эрниса Минкеева и начальника стройнадзора отпустили под домашний арест
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
Несчастные случаи на стройке — спецслужбы опять задержали Эрниса Минкеева
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям
В Бишкеке парня ранили ножом и переехали машиной. Подозреваемый задержан
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ливни и&nbsp;возможны селевые потоки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ливни и возможны селевые потоки
За&nbsp;связи с&nbsp;ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
В&nbsp;Санкт-Петербурге на&nbsp;эскалаторе в&nbsp;метро сбили кыргызстанку с&nbsp;маленьким ребенком В Санкт-Петербурге на эскалаторе в метро сбили кыргызстанку с маленьким ребенком
Был информатором Кольбаева. Подробности задержания экс-главы Федерации кок бору Был информатором Кольбаева. Подробности задержания экс-главы Федерации кок бору
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
23 мая, пятница
09:23
Российский рубль, тенге и юань подорожали к сому. Курс валют на 23 мая Российский рубль, тенге и юань подорожали к сому. Курс...
09:17
Мужчина сломал нос и кости лица сожительнице. Подробности от милиции
09:13
Крупный пожар произошел в школе в Сузакском районе
09:05
В Кыргызстане внедрен инновационный метод пересадки почки
08:48
В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь
22 мая, четверг
23:40
Стала известна дата презентации iOS 19 и других разработок Apple
23:02
Каспийское море продолжит мелеть ближайшие 10-15 лет