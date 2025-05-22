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Происшествия

Перелом носа и костей. Омбудсмен взяла под контроль дело о семейном насилии

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль дело пострадавшей женщины от семейного насилия. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

Отмечается, что 38-летняя К.У. подверглась жестокому избиению со стороны сожителя в марте этого года. Во время встречи с акыйкатчи женщина рассказала, что до сих пор проходит лечение, ей предстоит повторная операция в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя.

Пострадавшая рассказала, что после избиения, которое произошло 8 марта, она два дня пролежала дома одна без помощи. Только через два дня она смогла позвонить подруге, которая вызвала ей скорую помощь.

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 «Согласно данным врачей отделения экстренной медицинской помощи Нацгоспиталя, при поступлении у нее была контузия, на лице — гематомы и раны. Пациентке диагностировали сотрясение головного мозга. Результаты компьютерной томографии и рентгена подтвердили перелом носа, зуба и костей с левой стороны лица в трех местах. Кроме того, у пострадавшей обнаружены эхографические признаки контузии обоих глазных яблок», — говорится в сообщении института омбудсмена.

Отмечается, что женщина обратилась в милицию, но под давлением родственников мужчины отозвала свое заявление из Ленинского РУВД.

Джамиля Джаманбаева предоставила пострадавшей юридическую консультацию и заявила о готовности помочь ей в защите своих прав. Женщина повторно подала заявление в Ленинское РУВД.

Омбудсмен направила письмо в Генеральную прокуратуру, призывая взять под контроль расследование уголовного дела.

В институте акыйкатчи добавили, что окажут пострадавшей необходимую юридическую и психологическую помощь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329957/
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