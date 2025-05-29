Адвокат рассказал, в чем подозревают журналистов издания «Клооп»

Сотрудников издания «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Об этом 24.kg сообщил адвокат журналистов Бактыбек Автандил уулу.

По его словам, обвинение должны предъявить в течение 48 часов, на которые задержаны двое журналистов.

К другим действующим и бывшим сотрудницам издания, которых накануне отпустили из ГКНБ, по словам адвоката, претензий нет.

Накануне стало известно, что ряд сотрудников издания «Клооп» находится на допросе в ГКНБ. Сначала в доме журналистки в Оше Зыягуль Болот кызы провели обыск, после чего забрали на допрос. Следом стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос.

Позже сообщалось, что действующая журналиста «Клоопа» Айдай Эркебаева и бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева, которая уволилась еще в 2023 году, также находятся на допросе в госкомитете. Кроме этого, позже в редакции сообщили, что рядом с Айдай Эркебаевой была ее подруга, которую тоже забрали на допрос.

А уже поздно ночью стало известно, что на допросе находятся и бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов и его девушка. При этом в редакции отметили, что на тот момент было неизвестно, когда именно задержали Дуулатова.

Таким образом, всего в ГКНБ на допросе были семь человек — три действующих журналиста, два бывших сотрудника и два человека, не связанных с «Клоопом». Поздно ночью отпустили всех, кроме Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова.

Государственный комитет национальной безопаности пока не предоставил официальной информации о причинах задержания журналистов.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.