«Клооп»: на допросе находятся действующая и бывшая журналистки издания

Издание «Клооп» сообщило, что на допросе в ГКНБ находится еще одна журналистка — Айдай Эркебаева.

Кроме этого, отмечается, что бывшая журналистка издания Зара Сыдыгалиева, которая уволилась еще в 2023 году, тоже находится на допросе в ГКНБ в Бишкеке.

По данным редакции, причины задержания девушек не озвучены. Адвокатов к задержанным не пускают.

Ранее сообщалось, что в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягуль Болот кызы провели обыск, после чего ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ.

В ГКНБ пока не комментируют ситуацию.

В 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году общественный фонд был ликвидирован.