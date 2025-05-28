12:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

За дачу взятки сотруднику милиции задержан житель города Ош

27 мая гражданин по имени А. попытался передать денежные средства в размере 4 тысяч сомов сотруднику управления Патрульной службы милиции УВД Оша с намерением забрать свой автомобиль со штрафной стоянки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в тот же день на основании собранных материалов по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

МВД
Фото МВД. Подозреваемый

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники службы внутренних расследований МВД по Ошу и одноименной области задержали жителя южной столицы А.А., 2004 года рождения. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330647/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
При получении взятки задержан глава МТУ столичной мэрии
Момент дачи взятки милиционеру попал на видео
Депутат ЖК обвинила руководство специализированных садов в получении взяток
В Бишкеке двух патрульных обвинили в вымогательстве взятки и задержали
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
В Баткене задержан пограничник — подозревается в крышевании контрабанды скота
За вымогательство взятки задержан следователь УВД Первомайского района
При получении взятки задержан следователь Свердловского РУВД
Девяносто тысяч за операцию. ГКНБ задержал врача в Нарыне
В Базар-Коргоне сотрудник отдела пробации вымогал у подопечного деньги
Популярные новости
Задержана бывший директор столичной школы &#8470;&nbsp;29 Задержана бывший директор столичной школы № 29
Сотрудник &laquo;Ала-Тоо 24&raquo; нашел в&nbsp;туалете пистолет милиционера и&nbsp;унес его домой Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой
В&nbsp;халяльных колбасах &laquo;Тойбосс&raquo; вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в&nbsp;компании? В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
В&nbsp;РФ&nbsp;задержан организатор, причастный к&nbsp;дистанционным хищениям из&nbsp;Кыргызстана В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
Бизнес
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в&nbsp;Кыргызстан eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
MegaPay упростил оплату более 50&nbsp;сервисов Минстроя по&nbsp;всей стране MegaPay упростил оплату более 50 сервисов Минстроя по всей стране
28 мая, среда
12:16
Переход на 12-летку. Сокращения количества часов в школах не будет Переход на 12-летку. Сокращения количества часов в школ...
12:08
Садыр Жапаров открыл памятник военнослужащим, погибшим при защите госграницы КР
12:00
Разбираем последние политические слухи
11:50
Два ирригационных канала ввели в эксплуатацию в Ошской области
11:48
Французский министр в Бишкеке: с кем он встретился и что обсудил?