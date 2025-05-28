За дачу взятки сотруднику милиции задержан житель города Ош

27 мая гражданин по имени А. попытался передать денежные средства в размере 4 тысяч сомов сотруднику управления Патрульной службы милиции УВД Оша с намерением забрать свой автомобиль со штрафной стоянки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в тот же день на основании собранных материалов по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

Фото МВД. Подозреваемый

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники службы внутренних расследований МВД по Ошу и одноименной области задержали жителя южной столицы А.А., 2004 года рождения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.