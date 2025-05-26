В милиции прокомментировали инцидент с участием Турсунбека Акуна в Бишкеке

В пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека прокомментировали инцидент с участием правозащитника Турсунбека Акуна.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что в одном из отелей Бишкека неустановленные лица разбили стекло. Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. При прибытии установлено, что в отеле проводилось мероприятие в честь 35-летние Демократического движения Кыргызстана, организатором мероприятия выступал Турсунбек Акун.

«В ходе мероприятий из-за технических неполадок в отеле отключилось электричество, в связи с этим мероприятие было приостановлено. В силу сложившейся ситуации Турсунбек Акун выразил свое недовольство, стал предъявлять претензии администрации отеля и, пытаясь открыть дверь конференц-зала, случайно разбил дверное стекло и поранил голову осколком», — говорится в сообщении.

Юрист Турсунбек Акуна обратился с письменным заявлением в районное управление по факту нарушения условий договора.

Напомним, правозащитник Турсунбек Акун сообщил, что получил травму на 35-летнем юбилее Демократического движения Кыргызстана в одном из отелей столицы. По его словам, сотрудники гостиницы специально отключили свет, пытаясь сорвать мероприятие.

«Вчера позвонил администратор отеля и заявил, что мероприятия не смогут провести у них, так как отключился свет. Сказали у них нет условий. Мы не согласились. Сказали люди уже приглашены. Есть договор с заведением. Если они хотели расторгнуть его, должны были сообщить за 72 часа до мероприятия», — сказал Турсунбека Акун.

Правозащитник считает, что таким образом некоторые государственные органы препятствуют проведению юбилея Демократического движения Кыргызстана, и в связи с этим он обратился к президенту Садыру Жапарову и госсекретарю Марату Иманкулову.