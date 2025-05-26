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Происшествия

Правозащитник Турсунбек Акун получил травму в одном из отелей Бишкека

Правозащитник Турсунбек Акун получил травму на 35-летнем юбилее Демократического движения Кыргызстана в одном из отелей столицы. Об этом сообщается на странице пострадавшего в соцсетях.

По словам организаторов, сотрудники гостиницы специально отключили свет, пытаясь сорвать мероприятие.

«Работники заведения трясли дверь, в результате разбилось стекло, и Турсунбек Акун поранил руку и голову. Мы приехали сюда в праздничном настроении с угощениями, чтобы раздать людям шоро и отлично провести время. Зал был заранее оговорен, соответствующая плата внесена, и мы собирались провести торжественное собрание с кофе-брейком», — отметили они.

В пресс-службе УВД Октябрьского района 24.kg сообщили, что на месте работает милиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330372/
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