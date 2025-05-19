Был информатором Кольбаева. Подробности задержания экс-главы Федерации кок бору

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности рассказали, за что задержан бывший президент Федерации кок бору Талас Бегалиев.

Напомним, Таласа Бегалиева и еще двух человек задержали спецслужбы. Октябрьский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 12 июля. Их обвиняют по статье «Создание преступного сообщества или участие в нем» УК КР.

По данным пресс-центра ГКНБ, установлена причастность трех граждан КР к связям с ОПГ:

— Б.Т.К. (Талас Бегалиев), ранее занимавший руководящую должность в системе МВД, а ныне известный в криминальном мире как «окул ата» убитого в СИЗО лидера ОПГ Чынгыза Джумагулова (Доо Чынгыз);

— Т.Ч. имел близкую связь с Чынгызом Джумагуловым и вором в законе Уланом Токтосуновым (Сакал);

— Т.А.Т., приближенный Камчи Кольбаева, который занимался вовлечением молодых спортсменов в преступную среду. Он был «куратором» по спорту от Кольбаева и занимает должность директора одной из детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

«Лидеры ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева), Алмамбет Анапияев и Чынгыз Джумагулов, в сговоре с Б.Т.К. (Талас Бегалиев) путем применения физической силы с использованием автоматов АКСУ и психологического давления отобрали у гражданина КР 2 гектара земли стоимостью порядка $2 миллионов. Участок расположен в селе Кара-Жыгач Аламединского района Чуйской области. Через несколько лет этот участок перерегистрирован на близкого родственника Таласа Бегалиева», — говорится в сообщении.

Также установлено, что члены преступной группы Б.Т.К., Т.А.Т. и Т.Ч. путем угроз отобрали у гражданина КР $300 тысяч и передал их Камчи Кольбаеву. По факту в ГКНБ обратился представитель одного из пострадавших.

В госкомитете отметили, что задержанный Талас Бегалиев во время работы в системе МВД предоставлял покровительство ОПГ Камчи Кольбаева и информацию служебного характера.