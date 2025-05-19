16:11
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев

В Бишкеке задержан бывший президент Федерации кок бору Талас Бегалиев. Информацию 24.kg подтвердил источник в правоохранительных органах.

Задержание провели правоохранители совместно с сотрудниками ГКНБ.

В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали 24.kg, что мера пресечения Таласу Бегалиеву и еще двум мужчинам избрана 16 мая в виде заключения под стражу в СИЗО до 12 июля. Б.Т.К. (Талас Бегалиев), Т.А.Т. и Т. уулу Ч. задержали по подозрению в «создании преступного сообщества или за участие в нем» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329593/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Эрниса Минкеева и начальника стройнадзора отпустили под домашний арест
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
Несчастные случаи на стройке — спецслужбы опять задержали Эрниса Минкеева
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
В Бишкеке парня ранили ножом и переехали машиной. Подозреваемый задержан
В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека
В Бишкеке мужчина избивал жену на глазах у прохожих. Его задержали
Задержан соучастник Тилекмата Куренова. Обвиняют в подготовке беспорядков
За вымогательство взятки задержан следователь УВД Первомайского района
Популярные новости
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
В&nbsp;Кыргызстане при сплаве по&nbsp;реке Нарын погиб гражданин России В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России
Бизнес
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
19 мая, понедельник
16:11
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют маршрут автобусов Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют...
16:02
За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
15:59
Почему международный аэропорт «Манас» не получил код BSH?
15:48
В Кыргызстане решили не запрещать использовать ПЭТ-упаковки
15:42
Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня