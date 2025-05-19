За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев

В Бишкеке задержан бывший президент Федерации кок бору Талас Бегалиев. Информацию 24.kg подтвердил источник в правоохранительных органах.

Задержание провели правоохранители совместно с сотрудниками ГКНБ.

В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали 24.kg, что мера пресечения Таласу Бегалиеву и еще двум мужчинам избрана 16 мая в виде заключения под стражу в СИЗО до 12 июля. Б.Т.К. (Талас Бегалиев), Т.А.Т. и Т. уулу Ч. задержали по подозрению в «создании преступного сообщества или за участие в нем» УК КР.