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Родственник Матраимова Хабибула Абдукадыр подал в суд на Болота Темирова

Бизнесмен Хабибула Абдукадыр подал в суд на журналиста Болота Темирова и редакцию «Клоопа» из-за публикации их расследования о рынке «Мадина».

из архива
Фото из архива. Хабибула Абдукадыр крайний слева

По данным Болота Темирова, иск подан 15 апреля. Он вместе с юристами изучает материалы и обоснованность исковых претензий.

Известно, что рассмотрение дела пройдет в Октябрьском районном суде Бишкека.

Хабибула Абдукадыр требует опровержения и возмещения судебных издержек.

Напомним, его имя стало широко известно после ряда журналистских расследований о коррупционных схемах на кыргызстанской таможне, а также по выводу средств из Кыргызстана. В публикациях указывалось, что контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра. Его семью журналисты называют влиятельным кланом, который выстроил подпольную империю грузоперевозок. В КР у империи Хабибулы Абдукадыра есть несколько компаний, которые так или иначе связаны с бизнесом.

Ранее сообщалось, что семья Райымбека Матраимова и семья Хабибулы Абдукадыра стали родственниками — их дети поженились.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329242/
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