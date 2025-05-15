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Гражданку задержали за дачу взятки сотруднику милиции

Сотрудники УВД Свердловского района города Бишкека совместно с оперативниками СВР МВД и представителями ГКНБ задержали гражданку за дачу взятки сотруднику милиции для прекращения уголовного дела.

К руководству УВД Свердловского района Бишкека с рапортом обратился следователь ГОМ № 6 о том, что во время проведения следственных мероприятий в отношении гражданки М.Б. последняя предложила взятку в размере 10 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

14 мая в служебном кабинете следственной службы УВД Свердловского района задержана гражданка М.Б., 1960 года рождения, при передаче денежных средств в сумме 10 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329106/
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