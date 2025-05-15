Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям

Жительница Сузакского района Гулсун Сапарова обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с избиением ее сына в армии и попросила принять меры. Видеоинтервью опубликовал «7-й канал».
По словам женщины, ее сына Бакытбека Базарбаева, 2006 года рождения, призвали служить в Республиканский отдельный спасательный отряд (войсковая часть 81497) Министерства чрезвычайных ситуаций 30 октября 2024 года. Спустя почти месяц, 21 ноября, его вернули домой в тяжелом состоянии.
«Здорового сына, который отправился защищать родину, вернули больным. За пять месяцев не осталось мест, куда бы я не обращалась. Следствие не ведется, все говорят, что он был изначально болен. Если было бы так, то он не прошел бы медкомиссию в Сузаке», — рассказала Гулсун Сапарова.
Она отметила, что 21 ноября сына привезли без формы.
Сотрудники спросили, привезли ли мы его вещи? Мы отдали, его одели. Потом, когда пришла домой, увидела, что у сына даже не было трусов. Он сказал, что над ним сильно издевались и не знает, как теперь жить. Подробности не стал рассказывать, плакал.Гулсун Сапарова
Женщина подчеркнула, что в армии вместо того, чтобы воспитывать из детей патриотов, унижают.
«Говорят, до принесения присяги никто не должен трогать призывников, так как они еще не стали солдатами. А сын говорит, что их в один из первых дней завели в баню и начали избивать. Мальчики, которые служили с ним, заявляют, что ничего не знают и не видели», — отметила Гулсун Сапарова.
«За пять месяцев никто из госорганов не позвонил и не спросил о его состоянии. Министр ЧС сказал журналистам, что мой сын был больным. Состоял на учете. Откуда он получил эту информацию? Где именно ребенок состоял на учете? На кого он ссылался?» — говорит женщина.
В пресс-службе МЧС пока не прокомментировали обращение Гулсун Сапаровой.
Напомним, 11 мая в интернете распространили видео, на котором старослужащий заставил солдат встать в позу «страуса» — головой в пол, попутно обзывая их и матеря. В Военной прокуратуре заявили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Истязание» УК КР.
Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру ЧС Бообеку Ажикееву. Основанием послужили факты грубого нарушения уставных норм и принципов воинской дисциплины, зафиксированные в видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.