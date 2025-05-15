Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям

Жительница Сузакского района Гулсун Сапарова обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с избиением ее сына в армии и попросила принять меры. Видеоинтервью опубликовал «7-й канал».

По словам женщины, ее сына Бакытбека Базарбаева, 2006 года рождения, призвали служить в Республиканский отдельный спасательный отряд (войсковая часть 81497) Министерства чрезвычайных ситуаций 30 октября 2024 года. Спустя почти месяц, 21 ноября, его вернули домой в тяжелом состоянии.

«Здорового сына, который отправился защищать родину, вернули больным. За пять месяцев не осталось мест, куда бы я не обращалась. Следствие не ведется, все говорят, что он был изначально болен. Если было бы так, то он не прошел бы медкомиссию в Сузаке», — рассказала Гулсун Сапарова.

Она отметила, что 21 ноября сына привезли без формы.

Сотрудники спросили, привезли ли мы его вещи? Мы отдали, его одели. Потом, когда пришла домой, увидела, что у сына даже не было трусов. Он сказал, что над ним сильно издевались и не знает, как теперь жить. Подробности не стал рассказывать, плакал. Гулсун Сапарова

Женщина подчеркнула, что в армии вместо того, чтобы воспитывать из детей патриотов, унижают.

«Говорят, до принесения присяги никто не должен трогать призывников, так как они еще не стали солдатами. А сын говорит, что их в один из первых дней завели в баню и начали избивать. Мальчики, которые служили с ним, заявляют, что ничего не знают и не видели», — отметила Гулсун Сапарова.

Она указала, что глава МЧС Бообек Ажикеев дал недостоверную информацию СМИ о состоянии здоровья ее сына.

«За пять месяцев никто из госорганов не позвонил и не спросил о его состоянии. Министр ЧС сказал журналистам, что мой сын был больным. Состоял на учете. Откуда он получил эту информацию? Где именно ребенок состоял на учете? На кого он ссылался?» — говорит женщина.

В пресс-службе МЧС пока не прокомментировали обращение Гулсун Сапаровой.