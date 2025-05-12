Садыр Жапаров объявил строгий выговор главе МЧС

Министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву объявлен строгий выговор, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, глава государства подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева.

За что наказан чиновник, пока не уточняется.

Напомним, ранее Садыр Жапаров жестко отчитал главу Министерства здравоохранения Эркина Чечейбаева. Он спросил, сколько раз министр посетил Республиканский диагностический центр с начала гуманитарной программы по детской кардиохирургии с участием зарубежных специалистов. Эркин Чечейбаев ответил, что пришел первый раз. После этого президент отчитал его и объявил выговор.

Садыру Жапарову рассказали, что 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. За последние дни зафиксировано три смерти. Приглашенные специалисты сообщили, что в центре отсутствуют необходимые условия для оказания квалифицированной медицинской помощи.