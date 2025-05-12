Солдат заставили встать в позу «страуса». Возбуждено уголовное дело

В Сети распространилось видео, на котором старослужащий заставил солдат встать в позу «страуса» — головой в пол, попутно обзывая их и матеря. В военной прокуратуре заявили, что по данному факту возбуждено дело по статье «Истязание» УК КР.

Установлено, что инцидент произошел в одной из войсковых частей МЧС КР — офицер части применил насилие в отношении служащих срочной службы. Расследование дела поручено прокуратуре Бишкекского гарнизона и по результатам следствия действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка.

В целях обеспечения полного и быстрого исследования обстоятельств дела военнослужащие, подвергшиеся насилию, доставлены в военную прокуратуру Бишкекского гарнизона, где с их участием проводятся следственные действия.