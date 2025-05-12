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Происшествия

Солдат заставили встать в позу «страуса». Возбуждено уголовное дело

В Сети распространилось видео, на котором старослужащий заставил солдат встать в позу «страуса» — головой в пол, попутно обзывая их и матеря. В военной прокуратуре заявили, что по данному факту возбуждено дело по статье «Истязание» УК КР.



Установлено, что инцидент произошел в одной из войсковых частей МЧС КР — офицер части применил насилие в отношении служащих срочной службы. Расследование дела поручено прокуратуре Бишкекского гарнизона и по результатам следствия действиям виновных лиц будет дана юридическая оценка.

В целях обеспечения полного и быстрого исследования обстоятельств дела военнослужащие, подвергшиеся насилию, доставлены в военную прокуратуру Бишкекского гарнизона, где с их участием проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328641/
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