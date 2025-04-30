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Происшествия

ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека

Выявлена и пресечена схема по сбыту наркотиков, организованная наркоборцами ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Ранее сообщалось, что в здании ГУВД спецслужбы проводят обыски. Предварительно говорилось об одном задержанном оперативнике СБНОН. 

«Установлено, что оперативные сотрудники отмеченного ведомства на систематической основе продавали гражданам наркотические средства растительного и синтетического происхождения. 29 апреля при передаче очередной дозы в крупном размере с поличным пойман оперуполномоченный СБНОН ГУВД Бишкека капитан милиции Б.Д.М., а также действовавший с ним в сговоре лейтенант милиции Г.М.Б. По месту жительства и месту работы отмеченных сотрудников проведены обыски, в ходе которых также обнаружены наркотические средства», — отметили в ГКНБ.

Задержанного Б.Д.М. водворили в ИВС СИЗО ГКНБ, Г.М.Б. водворили в СИЗО-1. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327888/
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