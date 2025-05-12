17:59
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии

Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки произошли в 14.22 на границе Кыргызстана и Узбекистана.

Очаг землетрясения располагался в 3 километрах к северо-западу от села Бюргенди, в 9 километрах к северо-западу от села Момбеково, в 14 километрах к северо-западу от поселка городского типа Кочкор-Ата.

Интенсивность землетрясения составила в Бюргенди — около 3 баллов, Момбеково — 2,5 балла.

Напомним, сегодня ранее произошло еще два землетрясения. Подземные толчки отмечены в 12.38. Очаг землетрясения располагался на территории страны, в 7 километрах к юго-западу от села Жаны-Талап. Подземные толчки также зафиксированы в 7.33.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328734/
просмотров: 990
Версия для печати
Материалы по теме
Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Еще одно землетрясение зафиксировали сегодня в Кыргызстане
В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
В Кыргызстане произошло землетрясение
В Алае зафиксировали землетрясение силой 4 балла
Международный день памяти жертв землетрясений утвердила Генассамблея ООН
На западе Стамбула продолжаются ощутимые подземные толчки после землетрясения
Землетрясение в Стамбуле: число пострадавших достигло более 150 человек
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
Популярные новости
Женщину не&nbsp;успели отвезти к&nbsp;врачам&nbsp;&mdash; сотрудники милиции приняли роды в&nbsp;машине Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
17:56
Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишкека Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишке...
17:39
Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскакивать с мест по прилету
17:30
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
17:22
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан
17:14
Назначены и. о. руководителей новых министерств просвещения и науки