Третье за сегодня землетрясение зафиксировал Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки произошли в 14.22 на границе Кыргызстана и Узбекистана.

Очаг землетрясения располагался в 3 километрах к северо-западу от села Бюргенди, в 9 километрах к северо-западу от села Момбеково, в 14 километрах к северо-западу от поселка городского типа Кочкор-Ата.

Интенсивность землетрясения составила в Бюргенди — около 3 баллов, Момбеково — 2,5 балла.

Напомним, сегодня ранее произошло еще два землетрясения. Подземные толчки отмечены в 12.38. Очаг землетрясения располагался на территории страны, в 7 километрах к юго-западу от села Жаны-Талап. Подземные толчки также зафиксированы в 7.33.