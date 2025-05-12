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Происшествия

В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 7.33. Очаг землетрясения располагался на территории страны, в 9 километрах к северо-западу от села Жаны-Талап, в 14 километрах к северо-востоку от села Ак-Кыя, в 14 километрах к северо-востоку от села Кок-Жар, в 15 километрах к северо-западу от села Кара-Ой, в 85 километрах к северо-западу от Нарына.

В населенных пунктах Жаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Жар сила толчков составила 4 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328624/
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