Еще одно землетрясение зафиксировали сегодня в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Уточняется, что подземные толчки произошли в 12.38. Очаг землетрясения располагался на территории страны, в 7 километрах к юго-западу от села Жаны-Талап, в 18 километрах к северу от села Баетово, в 88 километрах к западу от Нарына.

Интенсивность землетрясения составила: в селах Жаны-Талап, Ак-Кыя, Байгончок, Угут, Кок-Жар, Ак-Талаа, Кара-Ой — 4,5 балла, а в селах Баетово, Жылан-Арык, 8 Марта — 4 балла. В населенных пунктах Эмгек-Талаа, Достук, Шоро, Дедемель, Кош-Булак, Куланак — 3 балла, в Нарыне — 2,5 балла.

Напомним, сегодня подземные толчки также зафиксированы в 7.33. Очаг землетрясения располагался на территории республики, в 9 километрах к северо-западу от села Жаны-Талап.