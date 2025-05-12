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Происшествия

Задержан соучастник Тилекмата Куренова. Обвиняют в подготовке беспорядков

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который, по версии следствия, участвовал в подготовке массовых беспорядков в стране. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Установлена его связь с ранее задержанным и экстрадированным из ОАЭ в КР Тилекматом Куреновым.

В Чуйской области выявили организованную преступную группировку, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты. Они, по версии следствия, преследуя цель организации массовых беспорядков, намеревались провести незаконные акции в Чуйской области и других регионах.

Возбуждено дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР.

Правоохранители установили активного члена данной группировки — 44-летнего жителя Джалал-Абадской области Ш.Э.К. под псевдонимом Темиш, он же Ойгоон Кыргыз. Его доставили в следственную службу ГУВД Чуйской области и водворили в ИВС. Следствие продолжается.

19 апреля ГКНБ сообщил, что разыскиваемый активист Тилекмат Куренов доставлен в Бишкек из ОАЭ. По данным спецслужбы, активист, находясь за пределами республики, через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328649/
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