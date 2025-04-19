ГКНБ заявил о задержании и экстрадиции в Кыргызстан Тилекмата Куренова

В Бишкек привезли разыскиваемого активиста Тилекмата Куренова. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

По их данным, находившийся в международном розыске К. уулу Т. (Тилекмат Куренов) задержан в ОАЭ сегодня и доставлен в Кыргызстан.

«Он подозревается в совершении ряда тяжких преступлений против основ конституционного строя», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что Тилекмат Куренов, находясь за пределами республики, со своими сообщниками через аккаунты в соцсетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению его преступных связей в КР и за пределами страны.