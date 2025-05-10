Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу

Ситуация в зоне конфликта между Пакистаном и Индией продолжает ухудшаться. Сегодня утром Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии «Баньян уль Марсус» и атаковал ключевые военные объекты Индии. Власти Индии заявили о готовности ответить на эскалацию.

Целями Исламабада стали индийские авиабазы и ракетные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Что известно к этому часу

Ночью пакистанская армия сообщила, что Индия нанесла удары по авиабазам ВВС «Нур-Хан», «Мюрид» и «Шоркот».

Позже Исламабад атаковал склад сверхзвуковых ракет BrahMos. Кроме того, удары нанесены по индийским авиабазам «Удхампур» и «Патханкот», а также штабу армейской бригады и крупному военному складу.

В Пакистане заявили о кибератаке, в результате которой удалось вывести из строя до 70 процентов энергосистемы Индии, сообщил канал Geo TV.

В двух районах штата Джамму и Кашмир, а также в Джаландхаре, где ранее замечен беспилотник, произошло полное отключение электроэнергии, информирует Times of India.

В Джамму погибло пять человек, сообщает Reuters. Ранее главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла заявил, что при обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник.

Армия Индии заявляет, что Пакистан перебрасывает войска к границе, это «указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации».

Также, по утверждению индийской стороны, противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты Индии.

Госсекретарь США Марко Рубио вечером 9 мая пообщался с главой армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, сказала представитель Госдепа.

Напомним, Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме, в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.