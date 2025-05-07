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Обострение. МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Индию и Пакистан

В связи с обострением ситуации и сообщениями о военных действиях в приграничных районах между Пакистаном и Индией, включая ракетные удары, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в указанные страны до нормализации обстановки.

Гражданам КР, уже находящимся на территории Пакистана или Индии, рекомендуется соблюдать предельную осторожность и неукоснительно следовать указаниям местных властей.

«Согласно информации авиационных властей Пакистана, международный аэропорт Исламабада временно закрыт для всех рейсов. Управление гражданской авиации Пакистана заявило, что авиасообщение будет возобновлено после стабилизации ситуации», — отметили в МИД КР.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или неотложных обстоятельств гражданам следует незамедлительно обращаться в дипломатические представительства Кыргызстана:

  • посольство КР в Индийской Республике: телефон горячей линии: +919599921779;
  • посольство КР в Исламской Республике Пакистан: телефон горячей линии: +923303717771.

Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в городе Пахалгам в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328390/
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