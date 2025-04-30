18:30
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Генпрокуратура: Патрульного в городе Ош ударил сотрудник МЧС

Генеральная прокуратура прокомментировала 24.kg инцидент в Оше, когда ударили патрульного в лицо. 

Напомним, в ночь на 6 апреля бывший помощник прокурора южной столицы Мирлан Бекназаров и действующий глава службы спасения МЧС Оша Нурбек Сайипов распивали спиртное в одном из дворов южной столицы, шумели и мешали спать местным жителям. На место вызвали патрульных, которые забрали их в наркологию. Там экс-работник надзорного органа ударил правоохранителя в лицо.

В Генпрокуратуре заявили, что Мирлан Бекназаров уволен еще в марте 2024 года по отрицательным мотивам. После увольнения он не сдал свое служебное удостоверение, в связи с чем проведена служебная проверка в отношении соответствующих лиц прокуратуры Джалал-Абадской области и к ним приняты меры.

В надзорном органе также добавили, что, по имеющейся у них информации, патрульного ударил не бывший помощник прокурора Оша, а глава службы спасения МЧС Нурбек Сайипов, которого и водворили в ИВС. Мирлана Бекназарова якобы не арестовали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328013/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Пьяный экс-помощник прокурора города Ош ударил патрульного
Дерево упало на машину из-за сильного ветра в Бишкеке
В городе Ош вручили многофункциональные кресла-коляски детям с инвалидностью
МЧС предупреждает: в ближайший час ожидается сильный ветер
Улица Мамырова в городе Ош будет расширена: мэр провел утренний рейд
Засиделся. Депутат предложил сменить главу МЧС
ЖК Ош шаарына 1,5 млрд сомго кредит жана мамлекеттик кепилдикти бекитти
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
ГКНБ и прокуратура намерены прекратить работу телеканала «Апрель»
На компенсации владельцам снесенных домов в Оше выделят более 68 миллионов сомов
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке милиция нашла одного из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
18:30
«Громовержцы» в Бишкеке! В «Космопарке» прошла премьера нового фильма Marvel «Громовержцы» в Бишкеке! В «Космопарке» прошла премьера...
18:28
Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев
18:24
Панфиловцы «ожили» в кадре. Презентован мультимедийный проект
18:18
Генпрокуратура: Патрульного в городе Ош ударил сотрудник МЧС
17:56
Кабмин утвердил тарифы на электроэнергию до 2030 года