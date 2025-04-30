Генпрокуратура: Патрульного в городе Ош ударил сотрудник МЧС

Генеральная прокуратура прокомментировала 24.kg инцидент в Оше, когда ударили патрульного в лицо.

Напомним, в ночь на 6 апреля бывший помощник прокурора южной столицы Мирлан Бекназаров и действующий глава службы спасения МЧС Оша Нурбек Сайипов распивали спиртное в одном из дворов южной столицы, шумели и мешали спать местным жителям. На место вызвали патрульных, которые забрали их в наркологию. Там экс-работник надзорного органа ударил правоохранителя в лицо.

В Генпрокуратуре заявили, что Мирлан Бекназаров уволен еще в марте 2024 года по отрицательным мотивам. После увольнения он не сдал свое служебное удостоверение, в связи с чем проведена служебная проверка в отношении соответствующих лиц прокуратуры Джалал-Абадской области и к ним приняты меры.

В надзорном органе также добавили, что, по имеющейся у них информации, патрульного ударил не бывший помощник прокурора Оша, а глава службы спасения МЧС Нурбек Сайипов, которого и водворили в ИВС. Мирлана Бекназарова якобы не арестовали.