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Происшествия

Пьяный экс-помощник прокурора города Ош ударил патрульного

В Оше бывшего помощника прокурора и начальника местного управления МЧС водворили в ИВС из-за инцидента с патрульными. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля в южной столице. В милицию поступило сообщение о том, что двое мужчин на автомобиле Honda Fit распивают алкоголь, шумят и мешают спать. На место прибыли патрульные, которые забрали дебоширов в наркологию. Отмечается, что там они вели себя неадекватно, один из них ударил патрульного.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что этими дебоширами являются действующий начальник службы спасения МЧС Оша Нурбек Сайипов и бывший помощник прокурора города Мирлан Бекназаров, который и ударил милиционера в лицо.

В пресс-службе УВД Оша рассказали, что возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР. Накануне обоих водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327998/
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