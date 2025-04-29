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Убийство генерала в Балашихе организовали спецслужбы Украины, заявили в Киеве

«Это правильная работа наших спецслужб», — заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, комментируя убийство российского генерала Ярослава Москалика.

По его словам, убийство российского генерала Ярослава Москалика организовали спецслужбы Украины.

«Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется. И это направление — ликвидация преступников, которые стреляли по мирному населению, запускали ракеты, анализировали, принимали решения, отдавали приказы — это будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется», — сказал Роман Костенко.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик отвечал за мониторинг обстановки на войне в Украине, следует из некролога, опубликованного Минобороны в ведомственной газете.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.

Через два дня в Турции задержан подозреваемый. ФСБ сообщала, что машину заминировал «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин, 1983 года рождения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327817/
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