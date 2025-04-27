Взрыв машины в Подмосковье. ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала

Подозреваемый в убийстве российского генерала Ярослава Москалика задержан. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ.

В сообщении говорится, что автомобиль, в результате подрыва которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных смил РФ, заминировал «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин 1983 года рождения.

По данным ФСБ, задержанный имеет вид на жительство в Украине. В пресс-релизе также говорится, что установленное на автомобиль взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что подозреваемый, который был завербован еще в 2023 году, «дает признательные показания».

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.