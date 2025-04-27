06:25
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Происшествия

Взрыв машины в Подмосковье. ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала

Подозреваемый в убийстве российского генерала Ярослава Москалика задержан. Об этом сообщил пресс-центр ФСБ.

В сообщении говорится, что автомобиль, в результате подрыва которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных смил РФ, заминировал «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин 1983 года рождения.

По данным ФСБ, задержанный имеет вид на жительство в Украине. В пресс-релизе также говорится, что установленное на автомобиль взрывное устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что подозреваемый, который был завербован еще в 2023 году, «дает признательные показания».

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327510/
просмотров: 6579
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство генерала в Балашихе организовали спецслужбы Украины, заявили в Киеве
Взрыв машины в Подмосковье. Подозреваемый сознался в теракте и арестован
Число погибших в результате взрыва в иранском порту возросло до 40 человек
Взрыв в порту. Президент Кыргызстана выразил соболезнования главе Ирана
При взрыве в порту в Бендер-Аббасе в Иране пострадали 750 человек, 14 погибли
В Иране произошел сильный взрыв в порту Шахид-Раджаи: десятки погибших
В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль: погиб генерал Минобороны РФ
В Подмосковье подросток напал на 9-летнего кыргызстанца с ножом: он скончался
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в Таиланде
В Узбекистане произошел взрыв в мечети
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Таласе выявили незаконную выдачу более 95&nbsp;гектаров земель. Задержан чиновник В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия