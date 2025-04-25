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Происшествия

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль: погиб генерал Минобороны РФ

В подмосковной Балашихе сегодня взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Уточняется, что на место выехали следователи, криминалисты и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Источник в оперативных службах сообщил, что взрыв машины, припаркованной во дворе дома в Балашихе, произошел из-за сработавшего самодельного взрывного устройства. На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

Взрыв произошел около 10.40, когда Ярослав Москалик проходил мимо припаркованного у дома Volkswagen Golf. Ударной волной генерала отбросило на несколько метров. Судя по фотографиям с места, устройство было начинено поражающими элементами.

Пожар, возникший после взрыва, потушили.

Напомним, 17 декабря 2024 года при взрыве в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов. Также погиб его водитель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327388/
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