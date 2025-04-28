Взрыв машины в Подмосковье. Подозреваемый сознался в теракте и арестован

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого в убийстве российского генерала. Ранее задержанный в Турции Игнат Кузин отправлен в СИЗО на два месяца — на время следствия. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Подозреваемый Игнат Кузин

Ему предъявлены обвинения по делу о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

«Кузин описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме $18 тысяч», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Игнат Кузин скрылся 23 апреля — он уехал в Турцию.

По данным СМИ, в этой стране его неофициально задержали и тайно передали российским силовикам.

Следствие полагает, что взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля обвиняемый получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.