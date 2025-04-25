На пороге войны. Резкое ухудшение отношений Пакистана и Индии грозит эскалацией

Индия обвиняет Пакистан в гибели туристов и грозит оставить его без воды. После того как 22 апреля в Палахгаме убито 26 туристов и Индия обвинила в этом Пакистан, напряжение между двумя странами усилилось.

По данным The New York Times, боевики из группировки «Фронт сопротивления» расстреляли группу туристов, включая двух иностранцев. Трое из пяти нападавших оказались гражданами Пакистана.

Индийские власти прямо обвинили Пакистан в причастности к атаке и в ответ объявили об обнулении виз пакистанцев, а также приостановили действие ключевого договора о разделе вод реки Инд. Это беспрецедентный шаг, которого Нью-Дели не предпринимал даже в периоды открытых военных конфликтов.

Индия закрыла все четыре шлюза, контролирующие поток воды через плотины и каналы, сообщают местные СМИ.

Это первый случай подобной блокады с момента подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда стороны договорились делить ресурс, несмотря на политические конфликты.

В любом кризисе между Индией и Пакистаном стоит учитывать, что оба государства обладают ядерным оружием.

Пакистан отрицает свою причастность к теракту и призывает к деэскалации, в то же время созвал экстренное заседание Комитета национальной безопасности, приостановил торговлю и все действующие соглашения с Индией и закрыл небо для всех авиакомпаний, связанных с Дели. Комментируя приостановку договора о разделе вод Инда, власти страны заявили, что любая попытка перекрыть подачу воды в Пакистан будет расцениваться как «акт войны».

Пакистан в значительной степени зависит от воды реки Инд и ее притоков для сельского хозяйства и питьевой воды. Приостановление действия договора о водных ресурсах может привести к тому, что Пакистан столкнется с острой нехваткой воды.

Эксперты предупреждают о риске полномасштабной войны с «непредсказуемыми последствиями». Как отметил исламабадский аналитик Сайед Мохаммад Али, нынешняя эскалация может превзойти по масштабам кризис 2019-го.

На фоне теракта в Индии власти потребовали от всех граждан Пакистана покинуть государство в течение трех дней.

Кашмирский конфликт, уходящий корнями в 1947 год, — период раздела Британской Индии, — остается главной точкой напряжения между странами. За последние 76 лет Индия и Пакистан трижды воевали (последний раз в 1971-м), а статус региона так и не получил международно признанного урегулирования.