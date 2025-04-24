Индия закрывает границу и отменяет визы для Пакистана

Индия в среду объявила о ряде мер по понижению уровня отношений с Пакистаном, на следующий день после того, как предполагаемые боевики убили 26 мужчин в туристическом месте в Кашмире. Эта атака стала самым серьезным нападением на гражданских лиц в стране почти за два десятилетия, пишет Reuters.

На брифинге для СМИ министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что на специальном заседании кабинета безопасности подчеркнуто трансграничное участие в нападении в Кашмире, что и побудило принять меры против Пакистана.

По словам Мисри, Нью-Дели немедленно приостанавливает действие договора о водах Инда 1960 года «до тех пор, пока Пакистан убедительно и безоговорочно не откажется от поддержки трансграничного терроризма».

Этот договор, заключенный при посредничестве Всемирного банка, разделял реку Инд и ее притоки между соседями и регулировал совместное использование водных ресурсов, выдерживая даже войны между странами. Приостановка договора позволит Индии отказать Пакистану в его доле воды, от которой страна сильно зависит для гидроэнергетики и ирригации.

Индия также закрыла единственный открытый пункт пересечения сухопутной границы между двумя странами, уточнив, что те, кто уже въехал в Индию, могут вернуться через этот пункт до 1 мая. Учитывая отсутствие прямых авиарейсов, этот шаг полностью разрывает транспортное сообщение между странами.

Кроме того, гражданам Пакистана будет запрещено въезжать в Индию по специальным южноазиатским визам. Все существующие такие визы аннулированы, а пакистанцам, находящимся в Индии по этим визам, дано 48 часов на выезд, сообщил Мисри.

Все советники по обороне в пакистанской миссии в Нью-Дели объявлены персонами нон грата, им дана неделя на выезд. Индия отзовет своих советников по обороне из Пакистана, а также сократит штат своей миссии в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Далее Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и отверг приостановку Нью-Дели договора о разделе водных ресурсов. Эти шаги стали ответными мерами на реакцию Индии после смертоносной атаки боевиков в контролируемой Индией части Кашмира.