00:51
USD 87.32
EUR 99.37
RUB 1.05
Общество

Индия закрывает границу и отменяет визы для Пакистана

Индия в среду объявила о ряде мер по понижению уровня отношений с Пакистаном, на следующий день после того, как предполагаемые боевики убили 26 мужчин в туристическом месте в Кашмире. Эта атака стала самым серьезным нападением на гражданских лиц в стране почти за два десятилетия, пишет Reuters.

На брифинге для СМИ министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что на специальном заседании кабинета безопасности подчеркнуто трансграничное участие в нападении в Кашмире, что и побудило принять меры против Пакистана.

По словам Мисри, Нью-Дели немедленно приостанавливает действие договора о водах Инда 1960 года «до тех пор, пока Пакистан убедительно и безоговорочно не откажется от поддержки трансграничного терроризма».

Этот договор, заключенный при посредничестве Всемирного банка, разделял реку Инд и ее притоки между соседями и регулировал совместное использование водных ресурсов, выдерживая даже войны между странами. Приостановка договора позволит Индии отказать Пакистану в его доле воды, от которой страна сильно зависит для гидроэнергетики и ирригации.

Индия также закрыла единственный открытый пункт пересечения сухопутной границы между двумя странами, уточнив, что те, кто уже въехал в Индию, могут вернуться через этот пункт до 1 мая. Учитывая отсутствие прямых авиарейсов, этот шаг полностью разрывает транспортное сообщение между странами.

Кроме того, гражданам Пакистана будет запрещено въезжать в Индию по специальным южноазиатским визам. Все существующие такие визы аннулированы, а пакистанцам, находящимся в Индии по этим визам, дано 48 часов на выезд, сообщил Мисри.

Все советники по обороне в пакистанской миссии в Нью-Дели объявлены персонами нон грата, им дана неделя на выезд. Индия отзовет своих советников по обороне из Пакистана, а также сократит штат своей миссии в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Далее Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и отверг приостановку Нью-Дели договора о разделе водных ресурсов. Эти шаги стали ответными мерами на реакцию Индии после смертоносной атаки боевиков в контролируемой Индией части Кашмира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327262/
просмотров: 1383
Версия для печати
Материалы по теме
Пахалгамдагы теракт. Садыр Жапаров Индиянын премьер-министрине көңүл айтты
В Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов — более 25 погибших
Около 100 человек погибли в результате ударов молний в Индии и Непале
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone
Захват пассажиров поезда в Пакистане. Силовики освободили 155 заложников
Пакистандык жоочулар 450 поезд жүргүнчүсүн барымтага алышкан
В Пакистане повстанцы захватили 450 пассажиров поезда в заложники
Бойцы спецназа Кыргызстана и Индии проведут совместные учения «Канжар-XII»
Житель Индии засудил сеть кинотеатров за слишком долгую рекламу перед сеансом
О туристическом потенциале Кыргызстана рассказали в Нью-Дели
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
На&nbsp;репетиции парада Победы в&nbsp;Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300 На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Землетрясение в&nbsp;Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Бизнес
График работы центров обслуживания &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;майские праздники График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
25 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 апреля, четверг
23:39
В Японии 2,2 миллиона человек встали в очередь на консоль Nintendo Switch 2
22:00
Хочу разбогатеть, но не получается. Топ-10 вредных финансовых привычек
21:49
Цифровую платформу для изучения кыргызского языка презентовали на Иссык-Куле
21:35
Фигурантам дела социал-демократов дали по 3 года пробационного надзора
21:23
Искусственный интеллект меняет систему безопасности и охраны труда