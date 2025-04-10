Найдено тело мальчика, упавшего в реку в селе Дмитриевка

Тело шестилетнего мальчика, упавшего в реку в селе Дмитриевка, найдено сотрудниками милиции и МЧС. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, 9 апреля примерно в 17.00 шестилетний З.Б., играя в трех километрах от своего дома в селе Дмитриевка, упал в реку и его унесло течением. Местные жители, родные мальчика, МЧС и весь личный состав ОВД Иссык-Атинского района вели поиски ребенка.

Тело мальчика нашли в пяти километрах от места, где он упал в воду. На данный момент правоохранители ведут соответствующие работы. Тело будет передано родным.